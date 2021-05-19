Від Антарктиди відколовся шматок криги, який став найбільшим айсбергом у світі.
Його площа становить близько 4 320 кв. км, повідомляє Європейське космічне агентство.
Це означає, що новий айсберг А76 в п’ять разів більше за Київ та трохи більше за іспанський острів Майорка.
Крига відкололась із західної сторони шельфового льодовика Ронне, який знаходиться у морі Ведделла в Антарктиді.
А76 посунув з першого місця айсберг A23А, площа якого становить близько 3,8 тис. кв. км.
Першими асйберг А76 виявили дослідники британської антарктичної служби, а згодом підтвердили у Національному льодовому центрі США.
Танення льодовиків
У квітня 2021 року розтанув величезний айсберг А68 та розколовся на невеликі шматки.
Його площа до моменту руйнування становила майже 6 тис. кв км, а маса – приблизно один трильйон тон.
Відомо, що А68 розтанув через хвилі та теплу воду та зависоку для нього температуру повітря.
Джерело: Європейське космічне агентство