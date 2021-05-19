Исследователи InterNations изучили лучшие и худшие страны на планете для работников, приехавших из-за границы.
В рамках исследования Expat Insider 2021 они составили рейтинг из 59 стран. Украина в нем занимает 27 место, обогнав такие развитые страны, как США, Южная Корея, а также ряд европейских государств, среди них – Германия, Швейцария, Норвегия.
В десятку лучших страны для экспатов попали Тайвань, Мексика, Коста-Рика, Малайзия, Португалия, Новая Зеландия, Австралия, Эквадор, Канада и Вьетнам.
Людей, приехавших на работу в эти страны в целом устраивают условия работы, их уровень жизни, состояние экономики, отношение к ним местных.
А вот худшими странами стали Кувейт, Италия, ЮАР, Россия, Египет, Япония, Кипр, Турция, Индия и Мальта.
Экспаты недовольны качеством своей жизни, условиями работы и зарплатой. Также некоторые страны попали в этот список из-за плохой экологии и того, что иностранцам было трудно общаться с местными из-за незнания языка последними.
InterNations опросили 12 420 экспатов, представляющих 174 национальностей и проживающих в 59 странах.
Убежище в ЕС
В феврале 2021 года Украина попала в топ-10 стран, граждане которых обратились с просьбой предоставить им убежище в ЕС.
Данные опубликованы в отчете Европейского офиса по вопросам предоставления убежища.
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Источник: InterNations