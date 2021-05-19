Дослідники InterNations вивчили найкращі та найгірші країни на планеті для працівників, які приїхали із-за кордону.

У межах дослідження Expat Insider 2021 вони склали рейтинг з 59 країн. Україна у ньому посідає 27-ме місце, обігнавши такі розвинені країни, як США, Південна Корея, а також низку європейських держав, з-поміж них – Німеччина, Швейцарія, Норвегія.

У десятку найкращих країн для експатів потрапили Тайвань, Мексика, Коста-Ріка, Малайзія, Португалія, Нова Зеландія, Австралія, Еквадор, Канада і В’єтнам.

Людей, які приїхали на роботу до цих країн, загалом влаштовують умови роботи, їхній рівень життя, стан економіки, ставлення до них місцевих.

А от найгіршими країнами стали Кувейт, Італія, ПАР, Росія, Єгипет, Японія, Кіпр, Туреччина, Індія та Мальта.

Експати незадоволені якістю свого життя, умовами роботи та зарплатою. Також деякі країни потрапили до цього списку через погану екологію і те, що іноземцям було важко спілкуватися з місцевими через незнання мови останніми.

InterNations опитали 12 420 експатів, які належать до 174 національностей та проживають у 59 країнах.

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Притулок у ЄС

У лютому 2021 року Україна потрапила до топ-10 країн, громадяни яких звернулися з проханням надати їм притулок у ЄС.

Дані опубліковано у звіті Європейського офісу з питань надання притулку.

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Джерело: InterNations