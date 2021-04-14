Украинский загранпаспорт поднялся в рейтинге паспортов мира консалтинговой компании Henley and Partners на шесть позиций.

В обновленном рейтинге Украина теперь занимает 35-ю позицию из 110. Всего в рейтинге содержатся 227 стран мира.

Граждане Украины без виз имеют право посетить 136 стран мира.

В январе Украина занимала 43 место. Таким образом, сейчас Украина находится на рекордной позиции со времени формирования рейтинга.

Украина занимает самое высокое место среди всех постсоветских стран, без учета стран Балтии, входящих в состав Евросоюза. Литва — на 10-м месте (183 страны с безвизовым въездом), Латвия и Эстония делят 11-е (182). Россия на 48 месте — 118 стран, Грузия на 50 — 116 стран, Грузия на 68 месте вместе с Лесото и Китаем — 77 стран.

Лидером рейтинга является Япония, граждане которой имеют право беспрепятственно посещать 193 страны мира. Вторая строчка у Сингапур (192), а замыкает тройку лидеров Германия (191).

Рейтинг составляется более десяти лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.

С 1 марта украинцы могут путешествовать без виз в Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Еще в ноябре Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с океаническим государством Сент-Винсент и Гренадины.