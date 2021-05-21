Сбивание рейса PS752 МАУ в Иране было преднамеренным террористическим актом. Такое решение принял Верховный суд Онтарио (Канада) по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших в катастрофе.

Председательствующий судья Эдвард Белобаба отметил, что представители Исламской революции знали, что это был гражданский самолет и целенаправленно сбили его с целью уничтожения.

По делу фигурантами являются Иран, Вооруженные силы страны, верховный лидер Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции. Иран получил судебные бумаги, однако не защищал себя во время слушаний.

Это решение суда открывает родственникам жертв катастрофы путь к выплате компенсаций. Из 167 погибших пассажиров рокового рейса — 57 граждане Канады.

Катастрофа МАУ в Иране

В небе над Тегераном 8 января 2020 года иранские военные сбили самолет МАУ. Все 176 пассажиров рейса погибли, среди них — 11 украинцев.

Только в апреле 2021 года по делу о катастрофе МАУ в Иране объявили обвинения 10 иранским чиновникам.

Впоследствии в МИД Ирана признали, что военные изначально знали, что сбили гражданский самолет.

Источник: Globalnews