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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Суд в Канаде признал катастрофу самолета МАУ в Иране терактом

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Сбивание рейса PS752 МАУ в Иране было преднамеренным террористическим актом. Такое решение принял Верховный суд Онтарио (Канада) по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших в катастрофе.

Председательствующий судья Эдвард Белобаба отметил, что представители Исламской революции знали, что это был гражданский самолет и целенаправленно сбили его с целью уничтожения.

По делу фигурантами являются Иран, Вооруженные силы страны, верховный лидер Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции. Иран получил судебные бумаги, однако не защищал себя во время слушаний.

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Это решение суда открывает родственникам жертв катастрофы путь к выплате компенсаций. Из 167 погибших пассажиров рокового рейса — 57 граждане Канады.

Катастрофа МАУ в Иране

В небе над Тегераном 8 января 2020 года иранские военные сбили самолет МАУ. Все 176 пассажиров рейса погибли, среди них — 11 украинцев.

Только в апреле 2021 года по делу о катастрофе МАУ в Иране объявили обвинения 10 иранским чиновникам.

Впоследствии в МИД Ирана признали, что военные изначально знали, что сбили гражданский самолет.

Источник: Globalnews

Фото: Getty Images

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