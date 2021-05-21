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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Суд у Канаді визнав катастрофу літака МАУ в Ірані терактом

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Збиття рейсу PS752 МАУ в Ірані було навмисним терористичним актом. Таке рішення ухвалив Верховний суд Онтаріо (Канада) за цивільним позовом, поданим чотирма родинами загиблих у катастрофі.

Головуючий суддя Едвард Белобаба наголосив, що представники Ісламської революції знали, що це був цивільним літаком і цілеспрямовано збили його з метою знищення.

У справі фігурантами є Іран, Збройні сили країни, верховний лідер Алі Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції. Іран отримав судові папери проте не захищав себе під час слухань.

Це рішення суду відкриває родичам жертв катастрофи шлях до виплати компенсацій. Зі 167 загиблих пасажирів  фатального рейсу – 57 громадяни Канади.

Джерело: Globalnews

Фото: Getty Images

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