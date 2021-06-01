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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Это не поможет: Германия отреагировала на запрос Зеленского по оружию

хайко маас візит в україну

Германия отреагировала на призывы президента Украины Владимира Зеленского по поставкам оружия. Глава Министерства иностранных дел Хайко Маас отклонил запрос Зеленского и отметил, что это не поможет урегулировать конфликт на Донбассе.

Такое заявление журналистам Маас озвучил перед конференцией с членами НАТО. По мнению министра иностранных дел Германии, конфликт на Востоке Украины нужно решать политическим путем.

— Это будет оставаться установкой нашего взаимодействия с Украиной, и изменений не будет: поставки оружия не помогут.

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О желании Украины заручиться военной поддержкой Германии заявил Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Президент Украины поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за помощь. Несмотря на это, глава государства убежден — Германия могла бы предоставить вооружение, в частности средства связи, военные катера и винтовки.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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