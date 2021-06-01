Німеччина відреагувала на заклики президента України Володимира Зеленського щодо постачання зброї. Очільник Міністерства закордонних справ Хайко Маас відхилив запит Зеленського і наголосив, що це не допоможе врегулювати конфлікт на Донбасі.

Таку заяву журналістам Маас озвучив перед конференцією з членами НАТО. На думку міністра закордонних справ Німеччини, конфлікт на Сході України потрібно вирішувати політичним шляхом.

– Це залишатиметься настановою нашої взаємодії з Україною, і змін не буде: постачання зброї не допоможе.

Про бажання України заручитися військовою підтримкою Німеччини заявив Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Президент України подякував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель за допомогу. Попри це, глава держави переконаний – Німеччина могла б надати озброєння, зокрема засоби зв’язку, військові катери та гвинтівки.