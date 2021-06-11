ЕС планирует новые санкции против 71 человека и 7 компаний Беларуси — СМИ

Европейский Союз планирует ввести новые санкции против Беларуси. Об этом сообщает американское издание с ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, под ограничения могут попасть семь компаний и 71 человек. Это будет ответом на серию репрессивных действий белорусских властей и вынужденную посадку самолета Ryanair на борту с журналистом Романом Протасевичем.

ЕС уже ввел санкции против семи белорусских организаций и 88 человек, в том числе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Авиасообщение с Беларусью

Недавно Европейский Союз запретил белорусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве. Решение вступило в силу в ночь с 4 июня. Таким образом ЕС ужесточает ограничения против Беларуси в связи с ситуацией в стране.

Украина еще в конце мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Такие шаги — это ответ на действия белорусских властей, в частности на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске. После которой был задержан оппозиционный журналист Романа Протасевич.