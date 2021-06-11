ЕС планирует новые санкции против 71 человека и 7 компаний Беларуси — СМИ

Европейский Союз планирует ввести новые санкции против Беларуси. Об этом сообщает американское издание с ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, под ограничения могут попасть семь компаний и 71 человек. Это будет ответом на серию репрессивных действий белорусских властей и вынужденную посадку самолета Ryanair на борту с журналистом Романом Протасевичем.
ЕС уже ввел санкции против семи белорусских организаций и 88 человек, в том числе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Авиасообщение с Беларусью
Недавно Европейский Союз запретил белорусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве. Решение вступило в силу в ночь с 4 июня. Таким образом ЕС ужесточает ограничения против Беларуси в связи с ситуацией в стране.
Украина еще в конце мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Такие шаги — это ответ на действия белорусских властей, в частности на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске. После которой был задержан оппозиционный журналист Романа Протасевич.