ЄС планує нові санкції проти 71 особи та 7 компаній Білорусі – ЗМІ

Європейський Союз запровадить нові санкції проти Білорусі. Про це повідомляє американське видання з посиланням на власні джерела.

За даними медіа, під обмеження можуть потрапити сім компаній та 71 особа. Це буде відповіддю на серію репресивних дій білоруської влади та вимушеної посадки літака Ryanair та борту з журналістом Романом Протасевичем.

ЄС уже запровадив санції проти семи білоруських організацій та 88 осіб, зокрема самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Читайте В Україні заборонили трансляцію каналу Беларусь 24

Авіасполучення з Білорусю

Нещодавно Європейський Союз заборонив білоруським авіакомпаніям літати у своєму авіапросторі. Рішення набуло чинності у ніч з 4 червня. Таким чином ЄС посилює обмеження проти Білорусі у зв’язку з ситуацією в країні.

Україна ще у кінці травня припинила авіасполучення з Білорусю. Такі кроки – це відповідь на дії білоруської влади, зокрема на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську. Після якої було затримано опозиційного журналіста Романа Протасевича.