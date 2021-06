Американский эсминец USS Laboon направляется к Черному морю

Ракетный эсминец США класса Арли Берк USS Laboon (DDG 58) направляется в Черное море.

Об этом сообщил в соцсети Шестой флот ВМС США.

В Черном море USS Laboon примет участие в проведении операций по морской безопасности, предусмотренных программой сотрудничества с союзниками и партнерами по НАТО.

Эсминец USS Laboon включен в состав ВМС США в 1995 году, а приписан к морской станции Норфолк (штат Вирджиния).

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021