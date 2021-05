Фрегат береговой охраны США USCGC Hamilton зашел в Одесский порт для проведения миссии с партнерами НАТО и союзниками в Черноморском регионе.

Перед тем, как зайти в Черное море, фрегат провел учения с эсминцем США USS Roosevelt в Эгейском море, сообщает командование Шестого американского флота.

По словам командира Hamilton Тимоти Кронин, такие совместные миссии улучшают возможность обеспечения безопасности на море и повышают уровень готовности к выполнению ключевых миссий.

Об отправке в Одесский порт Hamilton стало известно 27 апреля.

HAPPENING NOW: ???????? @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa ???????? #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 10, 2021