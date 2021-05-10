Фрегат береговой охраны США USCGC Hamilton зашел в Одесский порт для проведения миссии с партнерами НАТО и союзниками в Черноморском регионе.

Перед тем, как зайти в Черное море, фрегат провел учения с эсминцем США USS Roosevelt в Эгейском море, сообщает командование Шестого американского флота.

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По словам командира Hamilton Тимоти Кронин, такие совместные миссии улучшают возможность обеспечения безопасности на море и повышают уровень готовности к выполнению ключевых миссий.

Об отправке в Одесский порт Hamilton стало известно 27 апреля.

Провокации российских катеров

15 апреля катера Федеральной службы безопасности РФ препятствовали морским силам ВСУ Украины в Азовском море, чем грубо нарушили Международное морское право.

Ночью, катерная группа ВСУ находилась на дежурстве и российские корабли вдруг начали ограничивать свободное плавание украинских судов.

Также в акватории Черного моря остаются два российских корабля Северного флота, несмотря на то, что Россия уже завершила военные учения и объявила о начале отвода войск.