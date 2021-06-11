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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Американський есмінець USS Laboon прямує до Чорного моря

есмінець USS Laboon

Ракетний есмінець США класу Арлі Берк USS Laboon (DDG 58) прямує до Чорного моря.

Про це повідомив у соцмережі Шостий флот ВМС США.

У Чорному морі USS Laboon візьме участь у проведенні операцій з морської безпеки, які передбачені програмою спіробітництва з союзниками та партнерами по НАТО.

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Есмінець USS Laboon включений до складу ВМС США у 1995 році, а приписаний до морської станції Норфолк (штат Вірджинія).

 

Навчання ВМС України та берегової охорони США

В акваторії Чорного моря 11 травня відбулися спільні навчання типу PASSEX кораблів ВМС ЗС України, берегової охорони США та морської охорони Держприкордонслужби України.

Детальніше про спільні тренування та їхню мету читайте на Фактах ICTV.

Фото: Шостий флот ВМС США

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