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Факты / Мир
Людмила Богданова |

У места проведения саммита Большой семерки задержали людей с краской и гранатами

поліція Британії

В Великобритании недалеко от проведения саммита Большой семерки арестовали семь человек. Полиция в городе Корнуолл остановила два подозрительных автомобиля и обыскала их.

В транспортных средствах было найдено краску, громкоговорители и дымовые гранаты. Правоохранители сообщают, что все семь арестованных сейчас находятся под стражей.

Автомобиль остановили почти в 5 км (3 мили) от места проведения саммита G7.

— Мы продолжаем поддерживать содействия безопасным и законным протестам, но преступная деятельность и общественное расстройство нетерпимы, — говорится в сообщении полиции.

Саммит Большой семерки

Саммит Большой семерки начался в пятницу, 11 июня, в Великобритании. Это первый саммит, который проводится очно, за два года.

Лидеры семи стран будут говорить о пандемии коронавируса, изменении климата и выходе из кризиса. Подробнее, как пройдет саммит Большой семерки, читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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