У Великій Британії недалеко від проведення саміту Великої сімки заарештували сімох осіб. Поліція у місті Корнуолл зупинила дві підозрілі автівки та обшукала їх.

У транспортних засобах було знайдено фарбу, гучномовці та димові гранати. Правоохоронці повідомляють, що усі семеро арештованих наразі перебувають під вартою.

Автівку зупинили майже за 5 км (3 милі) від місця проведення саміту G7.

– Ми продовжуємо підтримувати сприяння безпечному та законному протестуванню, але злочинна діяльність та громадський розлад нетерпимі, – йдеться у повідомленні поліції.

Саміт Великої сімки

Саміт Великої сімки розпочався у п’ятницю, 11 червня, у Великій Британії. Це перший саміт, який проводиться очно, за два роки.

Лідери семи країн говоритимуть про пандемію коронавірусу, зміни клімату та вихід з кризи. Детальніше, як пройде саміт Великої сімки, читайте на Фактах ICTV.