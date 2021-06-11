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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Британия передаст бедным странам 100 млн доз Covid-вакцин — Джонсон

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна передаст 100 млн доз вакцин от Covid-19. Их начнут доставлять бедным странам в ближайшие несколько недель.

По его словам, благодаря успеху программы вакцинации Великобритания теперь может поделиться своими вакцинами.

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Так, первые 5 млн доз Великобритания передаст до конца сентября, а еще 25 млн — до конца года.

Пятую часть из 100 млн доз вакцин передадут по специальным соглашениям с нуждающимися странами, а остальные — через программу COVAX.

Ранее правительство Великобритании уже пожертвовало более 500 млн фунтов стерлингов для COVAX.

США передадут 500 млн Covid-вакцин

Ранее стало известно, что США передадут 500 млн Covid-вакцин 92 странам, чтобы способствовать борьбе с Covid-19.

Для этой цели власти Соединенных Штатов закупят вакцины производства компании Pfizer.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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