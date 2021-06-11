Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Максим Зайченко |

Британія передасть бідним країнам 100 млн доз Covid-вакцин – Джонсон

Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна передасть 100 млн доз вакцин від Covid-19. Їх почнуть доставляти бідним країнам найближчими тижнями.

За його словами, завдяки успіху програми вакцинації Велика Британія тепер може поділитися своїми вакцинами.

Читайте
Болгарія передасть українським медикам засоби захисту

Так, перші 5 млн доз Велика Британія передасть до кінця вересня, а ще 25 млн – до кінця року.

П’яту частину зі 100 млн доз вакцин передадуть за спеціальною угодою з нужденними країнами, а решту – через програму COVAX. 

Раніше уряд Великої Британії вже пожертвував понад 500 млн фунтів стерлінгів для COVAX.

США передадуть 500 млн Covid-вакцин

Раніше стало відомо, що США передадуть 500 млн Covid-вакцин 92 країнам, щоб сприяти боротьбі з Covid-19.

Для цієї мети влада Сполучених Штатів закупить вакцини виробництва компанії Pfizer.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка