Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна передасть 100 млн доз вакцин від Covid-19. Їх почнуть доставляти бідним країнам найближчими тижнями.

За його словами, завдяки успіху програми вакцинації Велика Британія тепер може поділитися своїми вакцинами.

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Так, перші 5 млн доз Велика Британія передасть до кінця вересня, а ще 25 млн – до кінця року.

П’яту частину зі 100 млн доз вакцин передадуть за спеціальною угодою з нужденними країнами, а решту – через програму COVAX.

Раніше уряд Великої Британії вже пожертвував понад 500 млн фунтів стерлінгів для COVAX.

США передадуть 500 млн Covid-вакцин

Раніше стало відомо, що США передадуть 500 млн Covid-вакцин 92 країнам, щоб сприяти боротьбі з Covid-19.

Для цієї мети влада Сполучених Штатів закупить вакцини виробництва компанії Pfizer.