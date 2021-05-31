Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей розповів, який розвиток подій може бути з дівчиною Романа Протасевича Софією Сапегою.

23 травня білоруські силовики затримали Протасевича та Сапегу, зараз вони обидва перебувають у мінському СІЗО КДБ. На думку міністра, питанням про затримання Сапеги повинні займатися правоохоронні органи.

– Рішення має ухвалити суд. Найімовірніше, суд відбудеться у Білорусі, з урахуванням того, що вся інформація стікалася у наші структури. Як розвиватиметься ситуація надалі, я не можу передбачити, тому що існують різні варіанти, – повідомив політик.

Водночас міністр МЗС Білорусі підкреслив, що можуть ухвалити рішення як про помилування Сапеги, так і про передачу для відбування покарання в Росію, оскільки вона – громадянка цієї країни.

Затримання Протасевича і Сапеги

23 травня літак Ryanair, на борту якого перебували засновник Telegram-каналу Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, примусово посадили в Мінську.

Авіадиспетчери місцевого аеропорту повідомили про неправдиве замінування рейсу, незабаром літак приземлився в Мінську під супроводом білоруського винищувача. Білоруські силовики затримали Протасевича та Сапегу, а незабаром стало відомо, що вони обидва перебувають у мінському СІЗО КДБ.

Джерело: Коммерсанть