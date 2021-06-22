ВООЗ занепокоєна послабленням обмежень на Євро-2020

Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння у зв’язку із послабленням карантинних обмежень під час Чемпіонату Європи з футболу.
Експерти заявляють, що деякі стадіони значно збільшують дозволену кількість глядачів, і наразі уже спостерігається збільшення кількості інфікувань. Водночас конкретні міста або країни не зазначаються.
– У деяких містах, що приймають (Чемпіонат, – Ред.), випадки COVID-19 вже зростають в районах, де проводяться матчі, – сказав Робб Батлер, виконавчий директор ВООЗ в Європі.
Батлер закликав ретельно відстежувати випадки, розширити тестування та вакцинувати вразливі групи населення для боротьби із Covid-19.
ЗМІ припускають, що одною з країн, про які йдеться у заяві, може бути Велика Британія. Нещодавно влада країни повідомила про те, що кількість глядачів у Лондоні на стадіоні Вемблі збільшено до 60 тис. Саме там пройде півфінал та фінал Євро-2020.
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Джерело: Euronews