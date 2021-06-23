На западе в среду, 23 июня, в Японии перезапустят ядерный реактор, которому 44 года. Компания Kansai Electric Power, которая обслуживает Осаку и ее промышленные окраины, заново запустит реактор №3 на своей станции Михама, что на западе страны.

Реактор является старейшим, который восстановится после аварии на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года. Чтобы продлить срок эксплуатации, объекту было необходимо получить специальное разрешение.

После катастрофы на Фукусиме большинство реакторов в Японии остаются закрытыми.

Руководитель расследования ядерной катастрофы в Японии и бывший сотрудник кабинета министров забили тревогу о планах восстановить реактор, которому 44 года, заявив, что промышленность и правительство не усвоили уроки Фукусимы.

— Похоже, отрасль и правительство не усвоили уроки Фукусимы, — заявил Тацуджиро Сузуки, бывший заместитель председателя Комиссии по атомной энергии кабинета министров.

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