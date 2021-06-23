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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Не засвоїли уроки Фукусіми: в Японії відновлюють 44-річний реактор

в Японії перезапустять ядерний реатор

На заході у середу, 23 червня, в Японії перезапустять ядерний реактор, якому 44 роки. Компанія Kansai Electric Power, яка обслуговує Осаку та її промислові околиці, заново запустить реактор №3 на своїй станції Міхама, що на заході країни.

Реактор є найстарішим, що відновиться після аварії на АЕС Фукусіма-1 у березні 2011 року. Щоб продовжити термін експлуатації, об’єкту було необхідно отримати спеціальний дозвіл.

Після катастрофи на Фукусімі більшість реакторів у Японії залишаються закритими.

Керівник розслідування ядерної катастрофи в Японії та колишній співробітник кабінету міністрів забили тривогу щодо планів відновити реактор, якому було 44 роки, заявивши, що промисловість та уряд не засвоїли уроки Фукусіми.

– Схоже, галузь та уряд не засвоїли уроки Фукусіми, – заявив Тацуджіро Сузукі, колишній заступник голови Комісії з питань атомної енергії кабінету міністрів.

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Джерело: Bloomberg

Фото: Getty Images

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