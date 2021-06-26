Дело Джорджа Флойда: суд вынес приговор полицейскому

Бывший полицейский Дерек Шовин приговорен к 22,5 годам лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Приговор, текст которого расписан на 22 страницах, вынес в пятницу, 25 июня, судья Питер Кахилл.

Перед оглашением своего решения служитель Фемиды выступил с короткой речью. Он заявил, что осознает боль, которую испытывают члены семьи убитого афроамериканца и все неравнодушные, которые в этот момент протестовали под зданием суда.

Семья Джорджа Флойда приветствовала приговор экс-полицейскому, подчеркнув, что борьба с жестокостью и безнаказанностью правоохранительных органов в США будет долго продолжаться.

— День за днем, год за годом полиция убивает афроамериканцев без каких-либо последствий, – сказано в заявлении.

По словам генерального прокурора Миннесоты Кита Эллисона, приговор Шовину должен заставить страну задуматься о том, что произошло. Он отметил, что решение суда является еще одним шагом на пути к правосудию.

Присоединился к реакции и президент США Джо Байден. Он сказал репортерам в Овальном кабинете, что пока не ознакомился со всеми подробностями, однако решение суда ему показалось правильным и справедливым.

Убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Дерек Шовин задушил Джорджа Флойда 25 мая 2020 года в штате Миннесота во время задержания. Этот момент был зафиксирован на камеру и показан в социальных сетях. Сторона обвинения требовала для подсудимого 30 лет тюрьмы.

В результате убийства афроамериканца по всей стране вспыхнули массовые акции протеста и беспорядки под лозунгом Black Lives Matter.

Обвинения в связи с гибелью Джороджа Флойда были также предъявлены еще троим полицейским. Джей Александер Кунг, Ту Тао и Томас Лейн обвиняются по двум пунктам – пособничество и подстрекательство к непреднамеренному убийству второй степени и непредумышленное убийство. Они предстанут перед судом в марте 2022 года.