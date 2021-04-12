На Гаити похитили группу священнослужителей с целью выкупа

На Гаити 11 апреля похитили семерых католических священнослужителей, в том числе двух граждан Франции. Об этом заявил пресс-секретарь Епископской конференции островной страны.

Пять священников и две монахини были похищены в коммуне Круа-де-Букет, что к востоку от столицы Порт-о-Пренс.

Священник Лауджер Мазилу рассказал, что похитители требуют выкуп в размере $1 млн за всех.

Полиция подозревает, что к похищению может быть причастна местная вооруженная группировка 400 Mawozo. Именно эта банда занимается похищением людей.

Похищение людей с целью выкупа участились за последние месяцы в Порт-о-Пренсе и других провинциях, что свидетельствует о растущем влиянии вооруженных банд в карибской стране.

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В конце марта бандиты на Гаити пытались похитить сборную Белиза, которая прибыла в Порт-о-Пренс на матч отбора к чемпионату мира 2022 года. Вооружившись, они устроили засаду и напали на автобус. Полиция оперативно отреагировала и трагедии удалось избежать.

В марте власти Гаити объявили чрезвычайное положение сроком на месяц, чтобы восстановить государственную власть в районах, контролируемых бандами, в частности в столице.

Нападение на танкер Davide B

В начале марта девять вооруженных пиратов в Гвинейском проливе напали на танкер Davide B с флагом Мальты.

Они похитили 15 из 21 члена экипажа: на судне находились украинские, румынские и филиппинские моряки.