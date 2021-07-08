Активная вакцинация от коронавируса и свобода передвижения благодаря COVID-сертификатам позволили существенно улучшить прогноз экономического развития Европейского Союза. Экономика ЕС восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Об этом еврокомиссар по вопросам экономики Джентилони заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

— Европейская экономика, как ожидается, будет восстанавливаться быстрее, чем это предполагалось ранее. События первого квартала превысили ожидания, а улучшение ситуации в сфере здравоохранения и быстрое смягчение карантинных ограничений оказали значительное влияние на результаты второго квартала, — сообщил он.

Еврокомиссар заявил, что экономика Евросоюза и еврозоны вырастет на 4,8% в этом году и на 4,5% — в следующем. Это выше показателей весеннего прогноза на 0,6% для ЕС и на 0,5% для еврозоны. По его данным, реальный ВВП вернется к докризисным показателям уже в четвертом квартале 2021 года.

При этом, по оценке Еврокомиссии, все еще сохраняются риски, такие как распространение новых штаммов коронавируса.

Следующий прогноз развития экономики ЕС обнародуют в ноябре этого года.