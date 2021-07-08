В Португалии арестовали президента футбольного клуба Бенфика Луиша Фелипе Виейру по делу о возможном мошенничестве. В офисах Бенфики прошли обыски.

Также задержали друга президента клуба, предпринимателя Хосе Антониу Душ Сантуша.

Португальские правоохранители расследуют дело о мошенничестве в рамках операции Монте Бланко от 2011 года. По данным СМИ, арест президента Бенфики стал кульминацией операции, после которой ликвидировали швейцарскую преступную группировку. Она занималась мошенничеством, отмыванием денег и помощью в уклонении от налогов.

Дело расследует ведомство по уголовным расследованиям и преследованию (DCIAP) и сотрудники налоговой инспекции Португалии. Всего в операции участвуют более сотни людей.

Отметим, Бенфика является одним из самых титулованных клубов Португалии. На ее счету 37 Кубков чемпиона страны, 29 Кубков и 8 Суперкубков страны. В последнем сезоне чемпионата Португалии Бенфика заняла третье место.

Источник: Sol

Фото: SL Benfica