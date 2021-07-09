Комитет государственной безопасности Беларуси объявил об операции по зачистке от якобы радикально настроенных лиц. По информации белорусской оппозиции, режим Александра Лукашенко таким образом пытается уничтожить оставшиеся в стране независимые СМИ.

Как заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, спецслужба ищет людей, зарегистрированных в “деструктивных чатах”.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий личности участников (зарегистрированных в деструктивных чатах, — Ред.) установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, — сказал Бычек в эфире белорусского телевидения 8 июля вечером.

Телеканал уточнил, что речь идет о сообществах и чатах, где якобы проводили “вербовку и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма”.

Бычек добавил, что проходят обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к якобы преступным деяниям.

Ранее в тот же день в Беларуси заблокировали оппозиционный сайт Наша Нива, а в его офис, а также к главному редактору и ряду сотрудников пришли с обысками.

Также прошли обыски в редакциях Брестской газеты и портала Intex-Press в Барановичах. В регионах страны допросили и задержали нескольких журналистов. Белорусская ассоциация журналистов заявляет, что под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые СМИ.

Источник: БелТа, DW