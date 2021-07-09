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Факты / Мир
Максим Зайченко |

КГБ Беларуси начал ловить “радикалов”: оппозиция заявила об уничтожении независимых СМИ

КГБ Беларуси начал ловить “радикалов”: оппозиция заявила об уничтожении независимых СМИ

Комитет государственной безопасности Беларуси объявил об операции по зачистке от якобы радикально настроенных лиц. По информации белорусской оппозиции, режим Александра Лукашенко таким образом пытается уничтожить оставшиеся в стране независимые СМИ.

Как заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, спецслужба ищет людей, зарегистрированных в “деструктивных чатах”.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий личности участников (зарегистрированных в деструктивных чатах, — Ред.) установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, — сказал Бычек в эфире белорусского телевидения 8 июля вечером.

Телеканал уточнил, что речь идет о сообществах и чатах, где якобы проводили “вербовку и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма”.

Бычек добавил, что проходят обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к якобы преступным деяниям.

Ранее в тот же день в Беларуси заблокировали оппозиционный сайт Наша Нива, а в его офис, а также к главному редактору и ряду сотрудников пришли с обысками.

Также прошли обыски в редакциях Брестской газеты и портала Intex-Press в Барановичах. В регионах страны допросили и задержали нескольких журналистов. Белорусская ассоциация журналистов заявляет, что под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые СМИ.

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Источник: БелТа, DW

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