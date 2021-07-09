Комітет державної безпеки Білорусі оголосив про операцію щодо зачистки від нібито радикально налаштованих осіб. За інформацією білоруської опозиції, режим Олександра Лукашенка таким чином намагається знищити незалежні засоби масової інформації, які залишилися в країні.

Як заявив заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек, спецслужба шукає людей, зареєстрованих в “деструктивних чатах”.

– У ході проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій особистості учасників (зареєстрованих в деструктивних чатах, – Ред.) Встановлено. Нині здійснюється широкомасштабна операція щодо зачистки від радикально налаштованих осіб, – сказав Бичек в ефірі білоруського телебачення 8 липня увечері.

Телеканал уточнив, що мова йде про спільноти та чати, де нібито проводили “вербування і підбір потенційних молодчиків для нових масових заворушень і навіть актів тероризму”.

Бичек додав, що проходять обшуки та затримання, в рамках яких буде перевірена причетність кожного учасника до нібито злочинних діянь.

Раніше в той же день в Білорусі заблокували опозиційний сайт Наша Нива, а в його офіс, а також до головного редактора і низки співробітників прийшли з обшуками.

Також пройшли обшуки в редакціях Брестської газети та порталу Intex-Press в Барановичах. У регіонах країни допитали та затримали кількох журналістів. Білоруська асоціація журналістів заявляє, що під виглядом боротьби з екстремізмом влада намагається знищити білоруські незалежні засоби масової інформації.

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Джерело: БелТа, DW