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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Греции в рестораны будут пускать только вакцинированных людей

Греция

В Греции вводят новые карантинные ограничения, касающиеся посетителей ресторанов. Чтобы попасть внутрь заведения, клиент должен быть вакцинирован от коронавируса.

Так, при посещении заведения нужно предоставить документ, который доказывает, что посетитель получил Covid-прививку. При этом посетителям на летних террасах подтверждение прививки не понадобится.

— Очень важно не создавать впечатление, что мы теряем контроль над пандемией, чтобы наша туристическая отрасль могла работать нормально. Курс экономики Греции будет зависеть от того, насколько мы выполняем мероприятия и контролируем пандемию, — сообщил министр развития Греции Адонис Георгиадис.

Правила будут действовать до августа.

Отметим, сейчас вакцинированы около 41% греков. Для въезда в страну туристы должны предоставить сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

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Источник: Ekathimerini

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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