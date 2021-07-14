У Греції вводять нові карантинні обмеження, що стосуються відвідувачів ресторанів. Щоб потрапити всередину закладу, клієнт повинен бути вакцинованим від коронавірусу.

Так, при відвідуванні закладу потрібно надати документ, який доводить, що відвідувач отримав Covid-щеплення. Водночас відвідувачам на літніх терасах підтвердження щеплення не знадобиться.

– Дуже важливо не створювати враження, що ми втрачаємо контроль над пандемією, щоб наша туристична галузь могла працювати нормально. Курс економіки Греції буде залежати від того, наскільки ми виконуємо заходи та контролюємо пандемію, – повідомив міністр розвитку Греції Адоніс Георгіадіс.

Правила діятимуть до серпня.

Зазначимо, зараз вакциновані близько 41% греків. Для в’їзду в країну туристи повинні надати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

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Джерело: Ekathimerini