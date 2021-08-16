Под американским Нью-Йорком туристический автобус, который направлялся к Ниагарскому водопаду, попал в аварию. На момент ДТП в салоне находилось 57 человек.

Автобус выехал из автомагистрали возле Уидспорта, и перевернулся на бок 15 августа в 12.40 по местному времени.

Всех пассажиров доставили в медицинские учреждения с травмами разной степени тяжести. В салоне также были маленькие дети.

По словам одного из очевидцев, на борту было несколько детей, одному, возможно, всего месяц.

Одна женщина была доставлена в больницу со стеклом в глазу. Она также нуждается в операции на спине.

В полиции пока не могут объяснить, почему автобус свернул с дороги. Личность водителя уже установили — это 66-летний Фермин Васкес из штата Нью-Йорк. Его также доставили в больницу с травмами.

Трассу, по которой ехал автобус, временно перекрыли. По состоянию на сейчас движение уже восстановлено.

Напомним, ранее в Венгрии перевернулся на бок пассажирский автобус, в результате чего восемь его пассажиров погибли.

Еще 48 человек получили травмы различной степени тяжести, а двое из них находятся в реанимации.