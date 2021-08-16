Поблизу американського Нью-Йорка туристичний автобус, який прямував до Ніагарського водоспаду, потрапив в аварію. На момент ДТП в салоні перебувало 57 осіб.

Автобус виїхав з автомагістралі біля Уідспорта, і перекинувся на бік 15 серпня о 12.40 за місцевим часом.

Усіх пасажирів доставили в медичні заклади з травмами різного ступеня тяжкості. У салоні також були маленькі діти.

За словами одного з очевидців, на борту було кілька дітей, одній приблизно лише місяць.

Одна жінка була доставлена в лікарню зі склом в оці. Вона також потребує операції на спині.

У поліції поки що не можуть пояснити, чому автобус звернув з дороги. Особу водія вже встановили – це 66-річний Фермін Васкес зі штату Нью-Йорк. Його також доставили в лікарню з травмами.

Трасу, якою їхав автобус, тимчасово перекрили. Станом на зараз рух вже відновлено.

Нагадаємо, раніше в Угорщині перекинувся пасажирський автобус, унаслідок чого вісім його пасажирів загинули.

Ще 48 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, а двоє з них перебувають в реанімації.