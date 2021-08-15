Заснув за кермом: в Угорщині сталася ДТП з автобусом, загинули 8 осіб

В Угорщині перекинувся на бік пасажирський автобус, в результаті чого вісім його пасажирів загинули.
Ще 48 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, а двоє з них перебувають у реанімації.
Інцидент стався вранці в неділю, 15 серпня, на трасі M7 західніше від Будапешту.
14 осіб витягнули з понівеченого автобуса рятувальники, інші змогли вибратись самостійно.
За попередніми даними, водій транспортного засобу не впорався з керуванням, після чого автобус врізався в опору шляхопроводу і з’їхав у кювет.
Поліція не виключає варіанту, що водій міг заснути за кермом.