Заснув за кермом: в Угорщині сталася ДТП з автобусом, загинули 8 осіб

В Угорщині перекинувся на бік пасажирський автобус, в результаті чого вісім його пасажирів загинули.

Ще 48 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, а двоє з них перебувають у реанімації.

Інцидент стався вранці в неділю, 15 серпня, на трасі M7 західніше від Будапешту.

14 осіб витягнули з понівеченого автобуса рятувальники, інші змогли вибратись самостійно.

За попередніми даними, водій транспортного засобу не впорався з керуванням, після чого автобус врізався в опору шляхопроводу і з’їхав у кювет.

Поліція не виключає варіанту, що водій міг заснути за кермом.