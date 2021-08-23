Еврокомиссия будет следить за тем, чтобы газопровод Северный поток-2 не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Кроме того, он не согласился с заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель во время ее визита в Киев 22 августа о том, что Северный поток-2 является европейско-российским проектом, а не российско-немецким.

– Мы всегда давали четко понять, что Северный поток-2 не является проектом общего европейского интереса, не способствует достижению целей энергетической политики ЕС. Это очень ясная позиция Еврокомиссии, – подчеркнул он.

Вице-президент Еврокомиссии уверяет: орган ЕС будет пристально следить за декларацией США и Германии.

Кроме того, Валдис Домбровскис напомнил о том, что Еврокомиссия выдвигала предложение о том, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета ЕС.

– Кроме того, все газопроводы должны соответствовать условиям относительно недискриминационного доступа к инфраструктуре, – заметил вице-президент Еврокомиссии.

22 августа канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев в очередной раз заявила, что Россия не должна использовать газ как оружие и инструмент давления на Украину и транзит должен продолжаться после 2024 года.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский озвучил, что Киев инициировал консультации с Еврокомиссией, поскольку Украина рассматривает газопровод сквозь призму безопасности.

21 июля США и Германия заключили соглашение оносительно строительства Северного потока-2. Согласно документу, обе страны соглашаются продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.

Германия же обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы дать возможность Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до 10 лет и назначить для этого специального представителя.

Однако документ не предусматривает главного – остановки строительства Северного потока-2, чего уже длительное время добивается Украина.

После заключения соглашения министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о направлении дипломатических нот в Брюссель и Берлин для консультации с Еврокомиссией и ФРГ.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился с открытым письмом к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом воздерживаться от утверждения любых соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы.