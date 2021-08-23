Єврокомісія стежитиме за тим, щоб газопровід Північний потік-2 не призвів до проблем для України як країни-транзитера. Про це заявив віце-президент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Крім того, він не погодився із заявою канцлера Німеччини Ангели Меркель під час її візиту до Києва 22 серпня про те, що Північний потік-2 є європейсько-російським проектом, а не російсько-німецьким.

– Ми завжди давали чітко зрозуміти, що Північний потік-2 не є проектом спільного європейського інтересу, не сприяє досягненню цілей енергетичної політики ЄС. Це дуже ясна позиція Єврокомісії, – наголосив він.

Віце-президент Єврокомісії запевняє: орган ЄС пильно стежитиме за декларацією США й Німеччини.

Крім того, Валдіс Домбровскіс нагадав про те, що Єврокомісія висувала пропозицію про те, що всі газопроводи, які входять на територію ЄС або виходять з неї, повинні відповідати умовам Третього енергопакету ЄС.

– Крім того, всі газопроводи мають відповідати умовам щодо недискримінаційного доступу до інфраструктури, – зауважив віце-президент Єврокомісії.

22 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту до Києва вчергове заявила, що Росія не повинна використовувати газ як зброю та інструмент тиску на Україну, і транзит повинен тривати після 2024 року.

Разом із тим, президент України Володимир Зеленський озвучив, що Київ ініціював консультації з Єврокомісією, оскільки Україна розглядає газопровід через призму безпеки.

21 липня США й Німеччина уклали угоду щодо будівництва Північного потоку-2. Згідно з документом, обидві країни погоджуються продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.

Німеччина ж зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дати можливість Україні продовжити угоду про транзит газу з Росією на термін до 10 років й призначити для цього спеціального представника.

Однак документ не передбачає головного – зупинення будівництва Північного потоку-2, чого вже тривалий час домагається Україна.

Після укладення угоди міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про надіслання дипломатичних нот до Брюсселю й Берліну для консультації з Єврокомісією і ФРН.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся з відкритим листом до спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі із закликом утримуватися від затвердження будь-яких угод, які загрожуватимуть енергетичній безпеці Європи.