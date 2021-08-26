В Афганистане осталось около 1500 человек, которые могут быть американцами. Когда начались эвакуация, в Афганистане было 6 тыс. американских граждан, которые хотели уехать.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции 25 августа.

По его словам, США эвакуировали по крайней мере более 4500 американских граждан с 14 августа, и только за последний день было эвакуировано более 500 человек.

— Для оставшихся примерно 1000 человек, которые могут быть американцами, стремящимися покинуть Афганистан, мы агрессивно обращаемся к ним несколько раз в день по нескольким каналам связи, — сказал Блинкен.

Он добавил, что некоторые из них, возможно, покинули страну, некоторые на самом деле не являются американцами, а некоторые захотели остаться.

Напомним, по данным МИД Украины, в Афганистане все еще находятся около 90 граждан Украины. 23 августа рейсом из столицы страны Кабула эвакуировали 41 украинца и 57 афганцев.

МИД работает над вопросом эвакуации оставшихся граждан Украины.