В Афганістані залишилося близько 1500 осіб, які можуть бути американцями. Коли почалися евакуація, в Афганістані було 6 тис. американських громадян, які хотіли виїхати.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції 25 серпня.

За його словами, США евакуювали принаймні понад 4500 американських громадян з 14 серпня, і тільки за останній день було евакуйовано понад 500 осіб.

– Для решти приблизно 1000 осіб, які можуть бути американцями, які прагнуть покинути Афганістан, ми агресивно звертаємося до них кілька разів на день декількома каналами зв’язку, – сказав Блінкен.

Він додав, що деякі з них, можливо, залишили країну, деякі насправді не є американцями, а деякі захотіли залишитися.

Нагадаємо, за даними МЗС України, в Афганістані досі перебувають близько 90 громадян України. 23 серпня рейсом зі столиці країни Кабула евакуювали 41 українця і 57 афганців.

МЗС працює над питанням евакуації решти громадян України.