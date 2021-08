Ситуация в аэропорту Кабула в Афганистане несколько стабилизировалась днем 17 августа.

Благодаря этому Германии удалось эвакуировать из страны более 120 человек. На борту самолета, вылетевшего около 16.00, помимо немцев, есть представители Афганистана и других стран.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

– Воздушный мост запустили. Эвакуация будет продолжаться, пока ситуация в Афганистане будет позволять это делать, – подчеркнул министр МИД Германии.

Mehr als 120 Personen, Deutsche, Afghanen & Angehörige anderer Nationen, sind gerade mit einem weiteren Evakuierungsflieger aus #Kabul abgehoben. Die Luftbrücke ist angelaufen und wird intensiv fortgesetzt, sofern die Sicherheitslage dies irgendwie zulässt. #Afghanistan — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) August 17, 2021

Украина 17 августа также намерена отправить в Кабул самолет для эвакуации граждан.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в Афганистан будет отбывать столько рейсов, сколько потребуется для того, чтобы забрать всех украинских граждан.

Сейчас вернуться на родину хотят 153 украинца. Среди них:

граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту;

украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников;

бизнесмены и другие граждане Украины.

Самое сложное для них сейчас – добраться к кабульскому аэропорту.

Также 17 августа глава Офиса президента Андрей Ермак встретил борт с эвакуированными из Афганистана людьми.

– Эти люди в буквальном смысле выбрались из ада. В Украине тоже знают, что значит оказаться в центре бедствия. Украина продолжит делать все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам, чья жизнь сейчас находится под угрозой, – подчеркнул Андрей Ермак.

Greeted a flight with rescued ???????? friends in ????????. These people got out of hell — literally.

Ukrainians learned well what it means to be in the centre of a disaster.

???????? will continue to do everything possible to help Ukrainians and foreigners, whose lives are endangerd in ???????? now. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 17, 2021

В частности самолетом в Украину прибыла известная афганская режиссер Сахра Карими.

Женщина поблагодарила всех, кто помог ей и еще 11 людям эвакуироваться из Кабула.

– Я жива и в безопасности, – отметила она.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person. I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 17, 2021

В самую тяжелую ночь в Кабуле, с 15 на 16 августа, украинским самолетом эвакуировали 79 человек. Среди них – восемь граждан Украины.

– Украина сделала то, чего не смогло сделать почти ни одно другое государство. Мы забрали всех граждан страны, которые смогли добраться до аэропорта в условиях логистического апокалипсиса, – утверждает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, новость о спасении Украиной своих граждан облетела мировые СМИ.

– В Нидерландах об этом написали все основные СМИ. Белорусские независимые медиа и журналисты называют Украину “настоящим другом белорусского народа” за спасение белорусского гражданина. Комментаторы из Польши, Испании, Великобритании ставят Украину в пример. Показателен был комментарий из РФ: Пока наше посольство с талибами целуется, эти делом занимаются, – замечает Кулеба.

По его словам, эвакуация граждан Украины из Афганистана не оплачивалась из государственного бюджета, поскольку в Украину людей привез частный украинский самолет, который на то время был в аэропорту Кабула.

– Владельцы этого самолета отнеслись с пониманием, и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан, – пояснил министр.

Сейчас в приоритете – эвакуация украинцев. Во вторую очередь эвакуируют граждан Афганистана, которым угрожает опасность. Речь идет о журналистах, правозащитниках или женщинах с активной позицией.

Сейчас аэропорт Кабула используют только для эвакуации иностранцев. Отправка гражданских рейсов из аэропорта прекратилась 16 августа.

Люди буквально штурмуют стены аэродрома. Некоторые даже перелезают через высокий забор.

Люди пытаются попасть в аэропорт любыми путями, потому что это единственный способ сбежать из захваченного талибами Афганистана.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU — Wajahat Kazmi ???? (@KazmiWajahat) August 17, 2021

Грузовой самолет C-17 Globemaster III военно-воздушных сил США за один раз вывез из Кабула 640 жителей Афганистана. Количество людей, попавших на борт, приблизилось к рекордной в истории Boeing.

JUST IN: “The Crew made the decision to go” — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban … from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT — Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021

Пилоты не планировали брать столько людей, но беженцы прорвались на борт. После этого экипаж решил не высаживать силой беженцев и лететь со всеми, кто был в самолете.

Граждане Афганистана, которым удалось вылететь из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.

Всего США минувшей ночью из аэропорта Кабула эвакуировала 2,5 тыс. человек.

В Минобороны страны стремятся ускорить темпы эвакуации с 5 тыс. до 9 тыс. в день.

Кроме того, в Афганистан 17 августа прибыло четыре тысячи американских солдат, чтобы помочь с эвакуацией.

Пентагон выделит три военные базы для размещения 22 тыс. граждан Афганистана. Отдельно всем эвакуированным оказана помощь во время транспортировки и получения специальных афганских иммиграционных виз.

Ситуация в Афганистане

15 августа группировка Талибан захватила все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.