Байден продлил санкции за вмешательство в выборы США

Президент США Джо Байден продлил санкции за иностранное вмешательство в американские выборы. Действие неоднократно документа продлено еще на один год.
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Как отметил американский лидер, вмешательство в выборы было связано с распространением дезинформации и пропагандой, а также несанкционированным доступам к избирательной и предвыборной инфраструктуре.
В то же время, по словам Байдена, нет доказательств того, что иностранные силы изменяли итоги подсчета голосов или американских выборов.
— Возможность лиц, находящихся в общем или в частности за пределами США, влиять на выборы в США или подрывать общественное доверие к ним… продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, — отметили в Белом Доме.
Вмешательство России в выборы в США
Спецслужбы США неоднократно заявляли, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.
В июне 2016 года американские СМИ сообщали, что кто-то несанкционированно вмешался в инфосистему нацкомитета Демократической партии США в конце апреля.
Компания CrowdStrike провела расследование и выяснила, что за кибератакой стоят две хакерские группировки — Cozy Bear и Fancy Bear, которые тесно связаны с властями РФ и активно участвуют в политическом и экономическом шпионаже.
В Кремле неоднократно отрицали обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела США.