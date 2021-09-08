Байден продлил санкции за вмешательство в выборы США

Президент США Джо Байден продлил санкции за иностранное вмешательство в американские выборы. Действие неоднократно документа продлено еще на один год.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Как отметил американский лидер, вмешательство в выборы было связано с распространением дезинформации и пропагандой, а также несанкционированным доступам к избирательной и предвыборной инфраструктуре.

В то же время, по словам Байдена, нет доказательств того, что иностранные силы изменяли итоги подсчета голосов или американских выборов.

— Возможность лиц, находящихся в общем или в частности за пределами США, влиять на выборы в США или подрывать общественное доверие к ним… продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, — отметили в Белом Доме.

Вмешательство России в выборы в США

Спецслужбы США неоднократно заявляли, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

В июне 2016 года американские СМИ сообщали, что кто-то несанкционированно вмешался в инфосистему нацкомитета Демократической партии США в конце апреля.

Компания CrowdStrike провела расследование и выяснила, что за кибератакой стоят две хакерские группировки — Cozy Bear и Fancy Bear, которые тесно связаны с властями РФ и активно участвуют в политическом и экономическом шпионаже.

В Кремле неоднократно отрицали обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела США.