В 28-ми союзных программах между Беларусью и Россией чего только нет. И общая армия, и общая валюта, а также общий парламент. Однако больше всего известно только о двух документах, касающихся нефти и газа. В частности, Минск хочет платить за газ так же как регионы России. Но Москва на такие условия категорически не соглашается.

В конце концов, по итогам встречи ничего не подписали, хотя обещаний о слиянии двух государств звучало много.

Но нас другое беспокоит. Что же ждет Украину от образования Союзного государства.

Первая угроза — это армия Союзного государства, в которой будут российские военные.

На сегодняшний день Украина имеет конфликт на востоке, угрозу со стороны Крыма. Еще Приднестровья. Представим себе, что и в сотни километрах севернее Киева будут стоять российские истребители.

На второй день после встречи на территории России и Беларуси начались беспрецедентные по размаху военные учения, в которых обещают задействовать почти 200 тыс. военных. Учения Запад-2021 в Кремле называют сугубо оборонительными. Но никто не уверен, что по завершению российские десантники сразу оставят Беларусь.

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Неслучайно во время пресс-конференции Владимир Путин вдруг вспомнил о беженцах, которых не пускают в Европу.

В соседней Польше даже начали возводить стену высотой 2,5 метра и длиной более 400 км, введя на границе с Беларусью режим чрезвычайного положения. Поэтому, куда Минск направит беженцев, если Европа закроется, — догадаться несложно.

— Вопрос в том, что мигранты не очень хотят в Украину, и мы в этом плане гораздо менее уязвимы, чем Евросоюз.

Хотя полностью исключать такой сценарий не стоит. Ведь гражданство Украины, в отличие от Беларуси, предусматривает биометрический безвизовый паспорт. А это уже полшага до эмиграции.

Есть еще один сценарий — наиболее вероятный. Путин и Лукашенко пожали руки, ничего не подписали, только пообещали плодотворное сотрудничество. Для России хорошая картинка накануне парламентских выборов. Как собственно и военные учения. Где танки, самолеты и “ручной” Лукашенко просто реквизит.

Ситуация с образованием Союзного государства очень похожа на классическую русскую пьесу. Центральная тема — свадьба. Жених и невеста будто любят друг друга, но дату заключения брака почему-то постоянно переносят. То мелкие обиды препятствуют, то приданое маленькое, то кольцо слишком дешевое.

Что происходит между Россией и Беларусью

Новость о согласовании Лукашенко и Путиным целого пакета программ по интеграции изрядно встревожила украинцев и весь мир.

Речь идет о 28 программах, которые предусматривают постепенное объединение белорусской и российской промышленности, экономики, оборонного, нефтегазового секторов.

Параллельно со встречей самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина на белорусской территории начались военные учения Запад-2021 — в непосредственной близости к украинским границам.

Даже президент Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming заявил, что не исключает возможности полномасштабной войны с Россией.