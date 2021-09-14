У 28-ми союзних програмах між Білоруссю та Росією чого тільки немає. І спільна армія, і спільна валюта, і навіть спільний парламент. Проте найбільше відомо лише про два документи, що стосуються нафти та газу. Зокрема, Мінськ хоче платити за газ так само як регіони Росії. Але Москва на такі умови категорично не погоджується.

Зрештою, за підсумком зустрічі нічого не підписали, хоча обіцянок про злиття двох держав лунало багато.

Але нас інше турбує. Що ж чекає Україну від утворення Союзної держави.

Перша загроза – це армія Союзної держави, в якій будуть російські військові.

На сьогодні Україна має конфлікт на сході, загрозу з боку Криму. Ще є Придністров’я. Уявімо собі, що і в сотні кілометрів на північ від Києва стоятимуть російські винищувачі.

На другий день після зустрічі на території Росії та Білорусі розпочалися безпрецедентні за розмахом військові навчання, в яких обіцяють задіяти майже 200 тис. військових. Навчання Захід-2021 у Кремлі називають суто оборонними. Але ніхто не певен, що по завершенню російські десантники одразу залишать Білорусь.

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Невипадково під час прес-конференції Володимир Путін раптом згадав про біженців, яких не пускають до Європи.

У сусідній Польщі навіть почали зводити стіну заввишки 2,5 метри і довжиною понад 400 км, запровадивши на кордоні з Білоруссю режим надзвичайного стану. Відтак, куди Мінськ направить біженців, якщо Європа закриється, – здогадатися нескладно.

– Питання в тому, що мігранти не дуже хочуть до України ,і ми в цьому плані є набагато менш вразливими, ніж Євросоюз.

Хоча повністю відкидати такий сценарій не варто. Адже громадянство України, на відміну від Білорусі, передбачає біометричний безвізовий паспорт. А це вже півкроку до еміграції.

Є ще один сценарій – найбільш вірогідний. Путін та Лукашенко потиснули руки, нічого не підписали, лише пообіцяли плідну співпрацю. Для Росії гарна картинка напередодні парламентських виборів. Як власне і військові навчання. Де танки, літаки та “ручний” Лукашенко просто реквізит.

Ситуація з утворенням Союзної держави дуже схожа на класичну російську п’єсу. Центральна тема: весілля. Наречені ніби кохають одне одного, але дату укладання шлюбу чомусь постійно переносять. То дрібні образи стають на заваді, то придане заскромне, то обручка надто дешева.

Що відбувається між Росією і Білоруссю

Новина про узгодження Лукашенком та Путіним цілого пакету програм з інтеграції неабияк стривожила українців та увесь інший світ.

Йдеться про 28 програм, що передбачають поступове об’єднання білоруської та російської промисловості, економіки, оборонного, нафтогазового секторів.

Паралельно із зустріччю самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та очільника Кремля Володимира Путіна на білоруській території розпочались військові навчання Захід-2021 – безпосередньо поруч із українськими кордонами.

Навіть президент Зеленський у межах форуму Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming заявив, що не виключає можливості повномасштабної війни з Росією.