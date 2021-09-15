В Беларуси мужчину осудили за оскорбление Лукашенко в интернете

В Беларуси мужчину приговорили к 1,6 году лишения свободы за оскорбление самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

По данным следствия, в августе 2020 года житель города Ляховичи обнародовал в социальной сети Telegram пост с изображением Лукашенко в виде ориентирования на розыск лица. Под изображением мужчина написал оскорбительные слова в адрес главы государства.

Как сообщает Генеральная прокуратура, подозреваемый ранее был судим, свою вину признал и раскаялся.

— Объяснил, что поддался влиянию информации из различных соцсетей и мессенджеров. Сам не считал размещенную им информацию достоверной, — говорится в сообщении.

Суд признал жителя города Ляховичи виновным по двум статьям: ч.1 ст.367 (клевета в отношении президента, содержащаяся в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет) и ч.1 ст.368 (публичное оскорбление президента).

Мужчина проведет 1 год и 6 месяцев в колонии строгого режима.

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Источник: Генеральная прокуратура Республики Беларусь