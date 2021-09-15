У Білорусі чоловіка засудили за образу Лукашенка в інтернеті

У Білорусі чоловіка засудили до 1,6 року позбавлення волі через образу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

За даними слідства, у серпні 2020 року житель міста Ляховичі оприлюднив у соціальній мережі Telegram допис з зображенням Лукашенка у вигляді орієнтування на розшук особи. Під зображенням чоловік написав образливі слова на адресу глави держави.

Як повідомляє Генеральна прокуратура, підозрюваний раніше був судимим, свою провину визнав і розкаявся.

– Пояснив, що піддався впливу інформації з різних соцмереж і месенджерів. Сам не вважав розміщену ним інформацію достовірною, – йдеться у повідомленні.

Суд визнав жителя міста Ляховичі винним за двома статтями: ч.1 ст.367 (наклеп щодо президента, що міститься в інформації, розміщеній в глобальній комп’ютерній мережі інтернет) та ч.1 ст.368 (публічна образа президента).

Чоловік проведе 1 рік і 6 місяців у колонії суворого режиму.

Читайте:

Джерело: Генеральна прокуратура Республіки Білорусь