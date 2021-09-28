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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Белорусы предпочитают внеблоковый статус, чем интеграцию с РФ и ЕС — опрос

Беларусь протесты

В Беларуси больше сторонников внеблокового статуса страны, чем интеграции с Россией или Европейским Союзом.

Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса Института социологии НАН Беларуси, проведенного в апреле 2021 года и представленного в сентябре.

Так, ответы белорусов поровну распределились между сторонниками членства страны в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (по 13,7%). При этом более четверти опрошенных (26,7%) высказались, чтобы их страна оставалась государством, сохраняющим нейтралитет и не входящим ни в какие союзы и блоки.

При этом в действующей конституции Беларуси указано, что страна ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным.

В августе 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, ссылаясь на результаты обсуждения этой темы на Всебелорусском народном собрании, высказался за исключение из текста конституции Беларуси стремление к нейтральности. Он заявил, что фактически нейтралитета нет.

Предполагается, что референдум об изменениях в конституцию страны пройдет в начале 2022 года, но точная дата и текст новой конституции неизвестны.

Отметим, социологи этого государственного научного учреждения опросили 2110 респондентов.

Что происходит между Россией и Беларусью

Новость о согласовании Лукашенко и Путиным целого пакета программ по интеграции изрядно встревожила украинцев и весь мир.

Речь идет о 28 программах, которые предусматривают постепенное объединение белорусской и российской промышленности, экономики, оборонного, нефтегазового секторов.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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