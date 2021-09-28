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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Білоруси вважають за краще позаблоковий статус, ніж інтеграцію з РФ і ЄС – опитування

Беларусь протесты

У Білорусі більше прихильників позаблокового статусу країни, ніж інтеграції з Росією або Європейським Союзом.

Про це свідчать результати репрезентативного опитування Інституту соціології НАН Білорусі, проведеного у квітні 2021 року і представленого у вересні.

Так, відповіді білорусів порівну розподілилися між прихильниками членства країни в Євросоюзі та Євразійському економічному союзі (по 13,7%). Водночас більше чверті опитаних (26,7%) висловилися, щоб їхня країна залишалася державою, яке зберігає нейтралітет і не входить ні в які союзи та блоки.

Водночас у чинній конституції Білорусі зазначено, що країна має на меті зробити свою територію без’ядерною зоною, а держава – нейтральною.

У серпні 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, посилаючись на результати обговорення цієї теми на Всебілоруських народних зборах, висловився за виключення з тексту конституції Білорусі прагнення до нейтральності. Він заявив, що фактично нейтралітету немає. 

Передбачається, що референдум про зміни до конституції країни відбудеться на початку 2022 року, але точна дата і текст нової конституції невідомі.

Зазначимо, соціологи цієї державної наукової установи опитали 2110 респондентів. 

Що відбувається між Росією і Білоруссю

Новина про узгодження Лукашенком і Путіним цілого пакета програм щодо інтеграції неабияк стривожила українців і весь світ.

Йдеться про 28 програм, які передбачають поступове об’єднання білоруської та російської промисловості, економіки, оборонного, нафтогазового секторів.

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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