Газпром начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию по Турецкому потоку в обход Украины

Российский Газпром начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию через газопровод Турецкий поток. Об этом официально заявили в компании.

— Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы Булгартрансгаз ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции, — говорится в заявлении.

Утром 1 октября Оператор газотранспортной системы Украины также сообщил, что Газпром остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактированы на весь газовый год — с 1 октября 2021 года по 30 сентября в 2022-го — в размере 24,6 млн куб. м в сутки, заявки на транзит газа не поступили.

Почему Газпром приостановил транзит через Украину

27 сентября Венгрия подписала долгосрочное соглашение с российским Газпромом по транспортировке газа в обход Украины. Оно рассчитано на 15 лет и вступило в силу уже с 1 октября.

Согласно документу, Газпром будет выделять Венгрии 4,5 млрд куб. м топлива, которые будут транспортироваться двумя путями. Большая часть газа будет проходить через Сербию — 3,5 млрд куб. м, а 1 млрд куб. м — через Австрию.

Именно Россия настаивала на том, чтобы Украину исключили из схемы транзита газа. Венгрия же это требование РФ приняла.

Последствия соглашения для Украины

До подписания соглашения Украина была транзитером голубого топлива для Венгрии. Ежегодно мы поставляли по этому направлению около 9-10 млрд куб. м газа.

Кроме того, Венгрия была самым дешевым направлением. Но теперь, если она не будет поставлять газ для нашей страны для импорта, трейдеры будут вынуждены использовать более дорогие направления, среди которых Словакия и Польша. Это может привести к росту цены на газ для промышленности.

По словам гендиректора Оператора ГТС Сергея Макогона, соглашение между Газпромом и Венгрией является продолжением политики Кремля по уменьшению возможностей для Украины импортировать газ из Европы.

Источник: Газпром