Газпром почав постачати газ до Угорщини і Хорватії Турецьким потоком в обхід України

Російський Газпром почав постачати газ до Угорщини та Хорватії через газопровід Турецький потік. Про це офіційно заявили у компанії.

– Постачання цим маршрутом стали можливі завдяки будівництву нового магістрального газопроводу компанією FGSZ Ltd. на території Угорщини і завершенню розширення в Болгарії і Сербії національних газотранспортних систем, де оператори Булгартрансгаз ЕАД і GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компресорні станції, – йдеться у заяві.

Вранці 1 жовтня Оператор газотранспортної системи України також повідомив, що Газпром зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Попри те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік – з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022-го – у розмірі 24,6 млн куб. м на добу, заявки на транзит газу не надійшли.

Чому Газпром призупинив транзит через Україну

27 вересня Угорщина підписала довгострокову угоду з російським Газпромом щодо транспортування газу в обхід України. Вона розрахована на 15 років і набула чинності уже з 1 жовтня.

Згідно з документом, Газпром виділятиме Угорщині 4,5 млрд куб. м палива, які транспортуватимуться двома шляхами. Більша частина газу проходитиме через Сербію – 3,5 млрд куб. м, а 1 млрд куб. м – через Австрію.

Саме Росія наполягала на тому, щоб Україну виключили зі схеми транзиту газу. Угорщина ж цю вимогу РФ прийняла.

Наслідки угоди для України

До підписання угоди Україна була транзитером блакитного палива для Угорщини. Щорічно ми постачали у цьому напрямку близько 9-10 млрд куб. м газу.

Крім того, Угорщина була найдешевшим напрямком. Але тепер, якщо вона не постачатиме газ для нашої країни для імпорту, трейдери будуть вимушені використовувати більш дорогі напрямки, серед яких Словаччина та Польща. Це може призвести до зростання ціни на газ для української промисловості.

За словами гендиректора Оператора ГТС Сергія Макогона, угода між Газпромом та Угорщиною є продовженням політики Кремля щодо зменшення можливостей для України імпортувати газ з Європи.

Джерело: Газпром