У Facebook назвали причину глобального збою і заявили, що витоку даних було

Збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram і WhatsApp не привів до розкриття даних користувачів, а причиною збою стали невдалі зміни програмної конфігурації.

Про це повідомили в прес-службі компанії Facebook.

– Наші інженери встановили, що зміни в конфігурації основних роутерів, що відповідають за координацію мережевого трафіку між нашими центрами даних, викликали неполадки, які порушили цю комунікацію, – уточнили в компанії.

Глобальний збій в роботі соцмереж тривав по всій планеті понад п’ять годин.

Масштабний збій в Facebook, Instagram і WhatsApp стався близько 18.40 4 жовтня.

Вибачення користувачам компанія вже приносила з офіційної сторінки мережі Facebook у Twitter через 40 хвилин після того, як почався збій.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг з початку масового збою в компанії втратив більше $ 6 млрді позиції в рейтингу мільйонерів.