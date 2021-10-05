В Литве хотят платить пенсионерам по €100 за Covid-вакцинацию

Министерство социального обеспечения и труда Литвы предложило единовременную выплату в размере €100 вновь вакцинированным пожилым людям и тем, кто хочет сделать бустерные дозы.

Министерство зарегистрировало законопроект о предоставлении €100 людям в возрасте 75 лет и старше, которые еще не получили никаких доз вакцины и будут полностью вакцинированы к 1 декабря.

Пожилые люди, которые сделают бустерные дозы к 1 апреля, также будут иметь право на денежную помощь. Один человек будет иметь право только на один платеж.

В министерстве заявили, что это предложение направлено на поощрение, с помощью финансовых средств, людей в возрасте 75 лет и старше, для развития или поддержки иммунитета против Covid-19.

Около 76,2% людей в Литве в возрасте 75 лет и старше получили по крайней мере одну прививку от коронавируса, причем этот показатель составляет 65,1% для людей в возрасте 80 лет и старше.

Кроме этого, правительство Литвы хочет вернуть обязательный масочный режим в стране. Это требование введут из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в Литве.

Сейчас власти Литвы рекомендуют носить маски в помещениях, однако это не обязательное требование для тех, у кого есть Covid-сертификат.

Источник: LRT