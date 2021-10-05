У Литві хочуть платити пенсіонерам по €100 за Covid-вакцинацію

Міністерство соціального забезпечення та праці Литви запропонувало одноразову виплату в розмірі € 100 літнім людям, які хочуть зробити бустерні дози від коронавірусу.

Міністерство зареєструвало законопроект про надання €100 людям у віці 75 років і старше, які ще не отримали ніяких доз вакцини та будуть повністю вакциновані до 1 грудня.

Люди похилого віку, які зроблять бустерні дози до 1 квітня, також матимуть право на грошову допомогу. Одна людина матиме право тільки на один платіж.

У міністерстві заявили, що це пропозиція спрямована на заохочення, за допомогою фінансових коштів, людей у віці 75 років і старше, для розвитку або підтримки імунітету проти Covid-19.

Близько 76,2% людей в Литві у віці 75 років і старше отримали принаймні одну щеплення від коронавірусу, причому цей показник становить 65,1% для людей у віці 80 років і старше.

Крім цього, уряд Литви хоче повернути обов’язковий масковий режим в країні. Цю вимогу введуть через погіршення ситуації з захворюваністю у Литві.

Зараз влада Литви рекомендує носити маски в приміщеннях, проте це не обов’язкова вимога для тих, у кого є Covid-сертифікат.

Джерело: LRT