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Юлія Захарченко |

У Литві планують запровадити обов’язковий масковий режим

маска, коронавирус, магазин

Уряд Литви має намір повернути обов’язковий масковий режим на території країни. Таку вимогу запровадять через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу в Литві.

Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте. За її словами, у положення про режим надзвичайної ситуації планують внести зміни.

Зокрема, додадуть пункт про обов’язкове носіння масок у закритому приміщенні. Кабінет міністрів наразі не планує запровадження інших обмежень.

Зараз уряд Литви рекомендує носити маски у приміщеннях, проте це не обов’язкова вимога для тих, у кого є Covid-сертифікат.

Масковий режим в Україні

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, уряд України має намір посилити контроль за дотриманням маскового режиму в громадських місцях.

Для таких перевірок планують залучити силовиків. Наразі носіння масок передбачено у всіх епідемічних зонах. Санітарний лікар зазначив, що рейди планують проводити, зокрема, на об’єктах критичної інфраструктури у Києві та інших містах.

Джерело: Delfi

Фото: Pixabay

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